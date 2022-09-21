瑞士信貸銀行：億萬富豪跳增但貧富不均加劇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

瑞士信貸銀行報告指出，全球身家超過5000萬美元的富豪總數來到創紀錄的21萬8200人。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）投資銀行瑞士信貸銀行報告指出，全球身家超過5000萬美元的富豪總數去年增加了4萬6000人，來到創紀錄的21萬8200人。他們受惠於後疫情時期的復甦，「財富爆炸性成長」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）報告，受惠於房價飆漲和股市興旺，資產超過5000萬美元（約新台幣15億8400萬元）的「超高淨值人士」（UHNW）總數於去年跳增。過去兩年這個階層人數增逾50%。

報告指出：「金融資產強勁增長，2021年不均加劇可能由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間金融資產價值飆升。」瑞士信貸銀行協助許多全球最富人士管理財富。

報告估計，去年底全球總財富達463兆6000億美元，年增9.8%；全球成年人平均財富增加6800美元，增幅8.4%，來到8萬7489美元，「為世紀之交時近3倍之多」。報告作者之一的經濟學教授蕭羅克斯（Anthony Shorrocks）表示：「去年財富幾乎呈爆炸式成長…可能比我們有紀錄的任何年度都要高。」

然而，財富增長並未公平分配，全球最富有的1%人口在全球總財富中的占比從2020年的44%增至46%，這個比例連續第2年上升。

去年擁有至少100萬美元資產的富豪增加了516萬8000人，總數達到6248萬3000人，數字僅比英國人口6700萬人稍低。蕭羅克斯說，這個族群人數變得這麼多，使得「百萬美元」這個衡量財富的標準變得「越來越無足輕重」。

各國當中又以美國富豪人數居冠，包辦其中的39%。

美國擁有至少100萬美元資產富翁數去年增約250萬人，幾乎占全球新增總數的一半，報告指出，「數字之高，為本世紀以來各國歷年僅見」。

根據報告，中國、日本、韓國分別有619萬人、336萬6000人、129萬人擁有至少100萬美元資產；台灣的這個數字則從2020年的65萬8000人增為2021年的86萬9000人。

瑞銀預估，到2026年全球將有8756萬2000人躋身至少擁有100萬美元資產富豪之列，較2021年增加40%；其中，中國增幅估達97%，人數幾乎將翻倍至1219萬7000人，美國將增至2766萬4000人，增幅為13%。報告預估2026年台灣至少擁有100萬美元富豪數將增為161萬4000人，增幅高達86%。

根據報告，2021年瑞士成年人平均財富為69萬6600美元，再度成為這項指標下的最富裕國家，高於美國的57萬9050美元。

值得注意的是，成年人平均財富中位數凸顯了各國財富不均的現象。在這項指標下，瑞士以16萬8080美元跌至第6名；美國以9萬3270美元跌至第18名。澳洲則以27萬3900美元位居平均財富中位數榜首。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1110921