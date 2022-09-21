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出席伊麗莎白二世葬禮後 82歲丹麥女王確診COVID-19

2022/9/21 21:37（9/21 22:03 更新）
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丹麥女王瑪格麗特二世（前排左）20日確診。圖為她19日赴倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的葬禮。（圖取自facebook.com/detdanskekongehus）
丹麥女王瑪格麗特二世（前排左）20日確診。圖為她19日赴倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的葬禮。（圖取自facebook.com/detdanskekongehus）
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（中央社哥本哈根21日綜合外電報導）丹麥王室今天宣布，女王瑪格麗特二世接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果呈現陽性。她曾赴倫敦參加英國女王伊麗莎白二世的葬禮。

法新社報導，丹麥王室在聲明中表示，82歲的瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）昨天晚間確診COVID-19，也就是英國女王葬禮的隔天。瑪格麗特二世已接種3劑疫苗，今年2月曾經染疫。

聲明提到「女王本週活動因此取消」，但未提供病況細節。

瑪格麗特二世父親、前丹麥國王佛瑞德里克九世（Frederik IX）於1972年1月逝世後，時年31歲的她旋即登基。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，瑪格麗特二世成為目前歐洲在位最久的君主。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110921

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