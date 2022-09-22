逾40名中國人偷渡柬埔寨 漁船沉沒23人失蹤

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）柬埔寨媒體報導，40多名中國人從廣州搭漁船偷渡到柬埔寨，但漁船因機械故障今天在西港沉沒，目前僅18人獲救，另有23人落海失蹤。海警抵達時，漁船已沉入海底。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，施亞努港省（Sihanoukville，西港）警方表示，今天下午4時左右，當地海警獲報前往營救漂泊在海上的18名中國人，但仍有23人落海失蹤，搜救持續進行中。

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獲救的陳姓中國籍男子向警方表示，他們11日搭船從中國廣州出發，17日轉搭由兩名柬籍船員駕駛的另艘漁船繼續航行，漁船今天抵達西港海域時機械故障，兩名柬籍船員被一艘快艇接走，留他們在海上漂泊。

西港省內有許多科技園區窩藏從事詐騙、網路投資的犯罪分子，這些園區背後的老闆以中國人為主，在園區內「工作」的人員也以中國人最多。部分科技園區還與人蛇集團勾結，讓柬國形象蒙塵。（編輯：韋樞）1110922