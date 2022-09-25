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泰國外長：烏克蘭危機11月可能有突破性進展

2022/9/25 17:39（9/25 18:02 更新）
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泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）在美東時間24日的第77屆聯合國大會總辯論中發言，他相信烏克蘭危機在11月將有突破性的進展。（泰國外交部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月25日
泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）在美東時間24日的第77屆聯合國大會總辯論中發言，他相信烏克蘭危機在11月將有突破性的進展。（泰國外交部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月25日
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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國副總理兼外交部長董恩表示，東協峰會、G20以及APEC領袖會議11月將在東南亞輪番登場，提供了各強權聚首討論解決烏克蘭危機的絕佳平台，因此他相信11月可能有突破性進展。

董恩（Don Pramudwinai）在美東時間24日的第77屆聯合國大會總辯論中發言做出上述表示。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前曾表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭已經到了「危險時刻」，歐盟不能排除俄國動用核武的可能。

董恩提到了波瑞爾這段談話，並引用東方諺語指出，騎在虎背上可以很有趣且具挑戰性，但如果不知道何時可以下虎背，那就不那麼有趣了，「 重點是如何在不殺老虎的情況下，安全下莊。」

董恩說，突然之間，「如何下莊」 成了令人氣餒的問題，不過他認為11月將有一個可能的突破性進展，因為東南亞國家協會峰會（ASEAN Summit）、G20以及亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’Meeting）將分別在柬埔寨金邊、印尼峇厘島及泰國曼谷登場。

董恩指出，這是所有與烏克蘭危機相關的超級強權首度有機會在東南亞相聚，這些峰會不管是分開或是以系列方式進行，都提供了絕佳的對話平台，讓各界討論解決烏克蘭危機的可能性。

此外在緬甸議題上，泰國持續對緬甸人民提供人道救援，例如捐贈COVID-19疫苗以及提供金援給國際組織，身為緬甸的鄰國，泰國呼籲緬甸各方降低衝突、終結暴力並進行對話，以和平解決問題，泰國全力支持東協的角色，也相信東協是解決緬甸問題最佳的平台。（編輯：韋樞）1110925

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