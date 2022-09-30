尹錫悅失言風波延燒 支持率大跌至24%

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國總統尹錫悅赴美訪問期間失言，回國後風波持續延燒，最新民調顯示，尹錫悅施政支持率較上週大跌4個百分點至24%，平了8月初創下的最低紀錄。

韓國蓋洛普今天公布27至29日對全國1000名成年男女進行民調結果，其中認為尹錫悅施政「做得好」的受訪者僅占24%，認為「做不好」的占比則達65%。

隨著支持率下降4個百分點，持否定評價的占比也增加4個百分點。韓國蓋洛普分析，本週民調受訪者就評價負面原因多表示受到外交表現、失言風波影響。

細分評價負面原因，以「外交」占17%最高，其次為「經驗、才能不足、無能」（13%）、「發言疏忽」（8%）、「未注意經濟、民生議題」（7%），認為尹錫悅整體表現不佳及信任感不足的受訪者則分占6%，另各有5%受訪者不滿尹錫悅政府溝通及人事表現。

這次民調在95%信心水準下，最大可能隨機抽樣誤差為正負3.1%。

尹錫悅19日至24日至英國、美國及加拿大訪問，出席已故英國女王伊麗莎白二世國葬、聯合國大會，並與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）進行峰會，民調也詢問受訪者是否認為這次出訪有助韓國國家利益，過半數受訪者認為「沒有幫助」。

認為尹錫悅這次出訪對韓國無益的受訪者占54%，其中18%原因是覺得沒有看到實質成果，16%不滿尹錫悅悼唁女王時間推遲，12%則是因失言風波持負面看法。

認為出訪行程對國家還是有正面幫助的受訪者占33%，認為「出訪本身就具有意義」，有助「領導人之間會面」、「擴大外交交流」等正面影響。

尹錫悅上任後不到3個月支持率就跌破3成，可以說是韓國歷來最不得民心的總統，原本希望藉由這次出訪的外交表現挽回民心，沒想到爭議不斷，其中因媒體拍下疑似對美國總統拜登及國會失禮的發言影片，引發爭議仍持續延燒。

對於尹錫悅無意間被拍下的發言內容，韓國總統辦公室澄清是在描述韓國國會，句子中也未提到拜登，而是其他詞語，反過來控訴最先刊登報導的MBC電視台與最大在野黨共同民主黨勾結，藉假新聞損害國家利益，執政黨國民力量也以誹謗罪控告MBC高階主管。

對此，MBC強力否認任何不當行為，強調報導相關新聞是「根據常識做出的合理判斷」，並批評總統辦公室發公文要求電視台說明採訪來龍去脈的做法是干涉新聞自由。

韓國國會29日也通過建議撤換外交部長朴振的建議案，但總統辦公室今天發布聲明，稱尹錫悅接獲通報後表示將不予受理，針對失言風波的各方攻防預計持續延燒。（編輯：高照芬）1110930