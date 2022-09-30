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彭博：巴拉圭試圖化解紛擾 否認有條件支持台灣

2022/9/30 10:54（9/30 11:05 更新）
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圖為巴拉圭總統阿布鐸。（圖取自twitter.com/PresidenciaPy）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）台灣南美友邦巴拉圭總統阿布鐸接受英國「金融時報」訪問時說，台灣若想維繫邦交，就應在巴拉圭投資10億美元（約新台幣318億元）。阿布鐸正試圖化解這番話引起的外交紛擾。

彭博（Bloomberg）報導，金融時報（Financial Times）刊登專訪後的隔天，阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天在網路記者會上否認自己是有條件地支持台灣，並重申雙方在他執政期間，會一直是戰略盟友。

但他也說，雙方必須拿出這段關係帶來的好處讓巴拉圭人民看看，因為未來的巴拉圭總統可能不會那麼支持台灣。

阿布鐸表示：「我們與台灣在做的事，是擬定議程，目標是吸引至少10億美元的台灣投資，他們在幫我的忙。」

台灣的邦交國數量不斷減少，巴拉圭是其中最大的經濟體之一，雙方建交已有65年歷史。

台灣多年來向巴拉圭提供了數以億計美元的財務及人道援助，雖然雙邊貿易額於2021年達到前所未見的1.96億美元，仍不到巴拉圭同年整體貿易規模的1%。

阿布鐸在金融時報專訪中說：「台灣對那些沒有邦交的國家投資了超過60億美元，我們希望從中有10億美元用於巴拉圭。這能幫助我們建立有關與台灣戰略結盟重要性的論點。」

巴拉圭的大豆和牛肉出口商趁著這兩種商品在全球的高昂價格，間接得益於中國的糧食需求。然而，巴拉圭農牧業者愈來愈擔心進不去中國廣大市場下，巴拉圭與台灣的特殊關係又無法化為商機。

阿布鐸政府曾在2021年初的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期表示，政府接獲提議用疫苗換取巴拉圭承認北京當局。時任巴拉圭外交部長阿塞維多（Euclides Acevedo）還公開要求美國和台灣拿出對巴拉圭「愛的證明」。

阿布鐸的5年任期將於明年8月結束，巴拉圭與台灣是否有機會慶祝建交70周年，可能要由繼任者決定。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110930

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