拒在安理會譴責俄吞烏 中國：孤立不會帶來和平

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（中央社台北1日電）中國日前在聯合國安全理事會就譴責俄羅斯併吞烏克蘭部分領土的決議案中投棄權票，中國常駐聯合國代表張軍表示，「政治孤立、制裁施壓」不會帶來和平，當務之急是盡快重啟外交談判。

據中國常駐聯合國代表團官方網站，張軍在聯合國安理會（UN Security Council）表決烏克蘭問題的決議後，說明中國投棄權票的立場時，作出上述表示。

張軍表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確，各國主權、領土完整都應該得到維護，而「烏克蘭危機延宕7個多月，危機及其外溢效應已經帶來廣泛的消極影響，危機日益呈現長期化、擴大化的前景令人擔憂」，中方對此深表關切。

他表示，當務之急是要全力推動局勢緩和，引導當事方盡快重啟外交談判，把可行選項擺到桌面上，為早日停火而努力。

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他又指，安理會作為國際集體安全機制的核心，應秉持客觀公正立場，為政治解決烏克蘭問題發揮負責任、建設性的作用。安理會任何行動都應真正有利於緩和局勢、化解危機，「而不是激化矛盾、加劇對立。」

張軍表示，烏克蘭危機發展至此，是各種矛盾長期累積疊加，事實表明，「政治孤立、制裁施壓、拱火澆油和集團對抗，不會帶來和平」，只會讓形勢更加惡化。中方呼籲各方保持克制，為通過外交談判解決問題留出空間。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111001