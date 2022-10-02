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烏克蘭指控俄軍冷血攻擊平民車隊 釀24死

2022/10/2 04:09
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（中央社烏克蘭哈爾科夫1日綜合外電報導）烏克蘭今天指控，俄羅斯軍隊上月在最近收復的烏國東北部市鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）附近攻擊一個平民車隊，並殘忍殺害24名平民，其中包括13名兒童。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）先前發布聲明表示，9月底在東部烏軍與俄軍控制領土之間的「灰色地帶」，有一列包含7輛車的平民車隊遭到俄軍攻擊，造成20人喪命。

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天將死亡人數上調為24人，其中包括1名孕婦和13名兒童。他還指控俄軍「近距離向平民開槍」。

庫皮揚斯克緊急醫療照護部門也透過官方管道發布影片，證實上述死亡人數。

哈爾科夫地區檢察官辦公室指出，「9月30日當天，檢察官、安全局調查人員和警方發現一支由7輛汽車組成、遭到槍擊的車隊。一群平民在9月25日試圖撤離期間，遭俄軍擊中。2輛汽車被徹底燒毀，車上的父母和孩子都被活活燒死。」

烏國官員已就此展開調查，並聲稱1周前被趕出基里利夫卡村（Kyrylivka）的俄軍就是這場冷血屠殺的幕後黑手。

SBU局長馬柳克（Vasyl Malyuk）說：「占領者在戰場上被擊敗，只能拼命殺害平民作為回應。我們會找到每個凶手，讓他們為自己所犯的暴行負責。」（譯者：施施）1111002

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