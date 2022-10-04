烏軍南部赫松傳捷報 俄羅斯稱「有土地遭占領」

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭部隊傳出在南部赫松州（Kherson）推進40公里，俄羅斯對烏國占領4州的任何一州都不再握有完整掌控權，俄軍也承認烏軍在赫松一帶有所突破，說「有土地遭占領」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，俄方表示，烏軍和其「高級戰車部隊」已設法「滲入」俄軍在佐塔亞巴卡村（Zoltaya Balka）和亞歷山卓夫卡村（Alexsandrovka）周圍的「防禦深處」。

烏軍已突破南部俄軍防禦，並擴大在東部的快速反攻，在莫斯科當局吞併的地區收復更多失土，威脅俄軍的補給線。

路透社報導，烏克蘭官員和俄國扶植的地區領導人表示，烏軍今天在南部沿著戰略河流第聶伯河（Dnipro River）推進，沿途收復多座村莊，創下開戰以來最大突破。

南部有所突破，反映出即便莫斯科當局試圖藉由吞併烏國土地、頒布動員令，甚至威脅以核武抱報復方式來升高風險，烏軍近日仍在東部節節推進。

路透社記者今天看到一列列烏克蘭軍事車隊朝週末收復的鐵路樞紐利曼（Lyman）前進接應，並建立補給站向頓巴斯（Donbas）地區挺進，是烏克蘭在東部前線積聚動力一大跡象。

烏軍3日在南部突破俄軍防線，目標是在赫松第聶伯西岸擊退俄軍橋頭堡。（中央社製圖）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏軍已在一些地方收復城鎮，不過並未提供細節。

澤倫斯基在影片演說中表示：「又有幾個地區的人口中心被解放。前線幾個部分正在持續激烈交戰。」

赫松州遭占領區獲俄國扶植的領導人薩爾迪（Vladimir Saldi）告訴俄國官方電視台，烏軍奪回第聶伯河西岸沿線城鎮杜德恰尼（Dudchany），「有土地遭烏克蘭部隊占領」。

杜德恰尼位於第聶伯河西岸，距離俄軍一天前對抗烏軍的地方下游約40公里，是南部迄今在這場戰爭中最快速的推進。當地俄軍已躲入俄國入侵以來大致平靜的前線沿線上的重度強化據點。

雖然基輔尚未提供提供戰事進展的完整說法，不過烏克蘭軍方和地區官員確實公布了部分資訊。

根據烏克蘭國防部公布的影片，烏克蘭第128山地突擊旅士兵在米羅柳比夫卡村（Myrolyubivka）升起烏克蘭藍黃色國旗。

烏軍南部作戰司令部在晚間更新通報中稱，南部烏軍摧毀31輛俄國戰車和一具多管火箭發射器，不過並未說明交戰地區的細節。

路透社無法立即查證這些戰地說法。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111004