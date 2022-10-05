北韓射彈 日本政府對誤傳警報致歉

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（中央社東京5日綜合外電報導）北韓10月4日試射一枚飛越日本上空的彈道飛彈，讓日本政府時隔約5年再度透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報。不過，由於發生誤傳，日本政府今天對系統異常致歉。

日本TBS電視台報導，對於誤將東京都離島地區納入J-Alert警報發送對象，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上致歉。

松野說，對不用警戒飛彈的東京都離島地區9町村發布警報，造成9町村民眾的擔心，要在此表達歉意。

富士新聞網報導，對於日本政府把沒有必要警戒的地區也納入J-Alert通報對象，首相岸田文雄10月4日對此表示，為了讓全體國民安心安全，必須努力讓這樣的制度確實發揮功能。

有關J-Alert被指出異常，岸田說，已下達必要指示，未來將進行驗證。

TBS電視台報導，北韓10月4日上午試射彈道飛彈，在飛越日本青森縣附近上空後掉落在太平洋，但日本政府一開始透過J-Alert針對北海道及東京離島地區發布警報，之後變更發布地區為青森縣及東京都，最後又變更為北海道及青森縣。

對於這種警報發布地區變來變去的情況，自民黨內相繼出現批評聲浪，甚至也有意見指出警報發布時間太晚。

讀賣新聞報導，日本政府這次首先針對北海道及東京都離島9町村發布警報，並在2分鐘後也將青森縣納入發布警報地區。不過，之後得知警報誤傳送給東京都離島地區。

北海道內10月4日總計有6市町發生設備或系統故障，有的是因為J-Alert接收器送修，無法啟動防災廣播等設備；有的則是自動通報系統未發揮作用，由職員在20分鐘後手動發布。

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總務省消防廳說，10日4日發生J-Alert緊急通報訊息無法傳送給使用樂天行動通訊用戶的問題，原因出在負責J-Alert維修管理的業者設定錯誤，之後在修正設定後已恢復正常。

至於接獲警報後該採取什麼樣的行動，根據日本官方說法，J-Alert會針對彈道飛彈發射後的飛越地或掉落地進行預測，由於從飛彈發射起算可能在不到10分鐘內就會到達警戒地區，所以如果收到J-Alert的警報時，應盡速前往建築物內或進入地底下避難。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111005