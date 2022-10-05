更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
首頁 / 國際

北韓射彈 日本政府對誤傳警報致歉

2022/10/5 14:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）北韓10月4日試射一枚飛越日本上空的彈道飛彈，讓日本政府時隔約5年再度透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報。不過，由於發生誤傳，日本政府今天對系統異常致歉。

日本TBS電視台報導，對於誤將東京都離島地區納入J-Alert警報發送對象，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上致歉。

松野說，對不用警戒飛彈的東京都離島地區9町村發布警報，造成9町村民眾的擔心，要在此表達歉意。

富士新聞網報導，對於日本政府把沒有必要警戒的地區也納入J-Alert通報對象，首相岸田文雄10月4日對此表示，為了讓全體國民安心安全，必須努力讓這樣的制度確實發揮功能。

有關J-Alert被指出異常，岸田說，已下達必要指示，未來將進行驗證。

TBS電視台報導，北韓10月4日上午試射彈道飛彈，在飛越日本青森縣附近上空後掉落在太平洋，但日本政府一開始透過J-Alert針對北海道及東京離島地區發布警報，之後變更發布地區為青森縣及東京都，最後又變更為北海道及青森縣。

對於這種警報發布地區變來變去的情況，自民黨內相繼出現批評聲浪，甚至也有意見指出警報發布時間太晚。

讀賣新聞報導，日本政府這次首先針對北海道及東京都離島9町村發布警報，並在2分鐘後也將青森縣納入發布警報地區。不過，之後得知警報誤傳送給東京都離島地區。

北海道內10月4日總計有6市町發生設備或系統故障，有的是因為J-Alert接收器送修，無法啟動防災廣播等設備；有的則是自動通報系統未發揮作用，由職員在20分鐘後手動發布。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總務省消防廳說，10日4日發生J-Alert緊急通報訊息無法傳送給使用樂天行動通訊用戶的問題，原因出在負責J-Alert維修管理的業者設定錯誤，之後在修正設定後已恢復正常。

至於接獲警報後該採取什麼樣的行動，根據日本官方說法，J-Alert會針對彈道飛彈發射後的飛越地或掉落地進行預測，由於從飛彈發射起算可能在不到10分鐘內就會到達警戒地區，所以如果收到J-Alert的警報時，應盡速前往建築物內或進入地底下避難。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111005

松野博一
關閉7個月後 日本重啟駐烏克蘭基輔大使館 北韓4日導彈飛行距離4600公里至今最遠 射程涵蓋關島
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族