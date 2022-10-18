日跨黨派90名議員時隔3年 再度集體參拜靖國神社

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（中央社東京18日綜合外電報導）配合日本靖國神社舉行秋季例大祭，由日本跨黨派議員組成的「大家一起參拜靖國神社國會議員會」約90名成員，今天在時隔3年後再度集體前往參拜。

日本TBS電視台、時事通信社、產經新聞、每日新聞報導，擔任該團體副會長的眾議員逢澤一郎說，再次將不能發生戰爭及和平的重要性牢記於心。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次是該團體自2019年以來時隔3年再度在秋季例大祭集體參拜。

靖國神社昨天展開秋季例大祭，日本經濟安保擔當大臣 高市早苗 高市早苗小檔案 生日：1961年3月7日

學歷：神戶大學經營學系畢業

經歷：眾議員、總務大臣、自民黨政務調查會長、近畿大學經濟學部教授

黨內派系：無派系 看更多 關閉 到場參拜，是首相 岸田文雄 岸田文雄小檔案 生日：1957年7月29日

學歷：早稻田大學法學部畢業

經歷：眾議員、外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長

黨內派系：岸田派（宏池會）

官網：https://kishida.gr.jp/ 看更多 關閉 內閣配合秋季例大祭參拜的現職大臣第一人。

雖然同為現職大臣，經濟產業大臣西村康稔則是趕在秋季例大祭前的10月14日，先行參拜完靖國神社。西村上次參拜是今年8月13日。

至於岸田文雄的部分，昨天已供奉被稱為「真榊」的供品，預料不會親自前往靖國神社參拜。

日本最近一次有現任首相參拜靖國神社，是2013年12月的安倍晉三，之後因顧及中國與韓國反彈未於任內再度參拜。安倍後接任首相的 菅義偉 菅義偉小檔案 生日：1948年12月6日

現職：日本內閣官房長官、綁架問題擔當大臣、沖繩基地負擔減輕擔當大臣、眾議院議員

學歷：日本法政大學法學部政治學科

經歷：日本總務大臣、郵政民營化擔當大臣、國家安全保障擔當大臣、內閣府特命擔當大臣（地方分權改革）、橫濱市議會議員 資料來源：日本首相官邸網頁 看更多 關閉 也未於任內參拜。

岸田2021年10月上任後，在2021年10月秋季例大祭及今年春季例大祭時，都採供奉供品方式未親自參拜。8月二次大戰結束日時，則是供奉「玉串料」（祭祀費）。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111018