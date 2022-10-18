歐盟外長會維持對中關係3定義 但更強調競爭

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（中央社記者田習如台北18日電）歐盟外交部長會議昨天討論是否重新定義中共總書記習近平連任後的對中國關係，結果維持2019年「合作夥伴－競爭對象－體制對手」3定義。但歐盟最高外交官波瑞爾在記者會表示，「競爭對象」肯定是最被強調的。

就在中共20大要確認習近平打破慣例第3個任期連任時，歐洲聯盟（EU）也召開成員國外交部長會議討論對中關係。這次結論將成為20日歐盟高峰會討論亞洲事務的參考前提，形塑歐盟面對習近平執政進入新階段的立場。

會前歐盟外交官向媒體釋放的訊息是將久違地「盤點」歐盟與中國關係變化，加上會前歐盟對外事務委員會（EEAS）發給成員國的參考報告措辭強硬，例如直指2019年的3定義已過時、建議將中國視為「全面競爭對手」。因此不少外媒揣測歐盟雖不致如外傳英國政府可能將中國定義為「威脅」，但可能重新定義對中關係。

不過，歐盟外長會結論維持了現有的「三位一體」定義。歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在外長會後向記者說明：「我們重新確認對中國的多面向態度是合適的，也就是你們知道的：（中國是）一個我們必須交往的夥伴（partner），一個難纏的競爭對象（competitor），越來越難纏，以及一個體制性的對手（systemic rival）。」

他說，歐盟需要與中國交往合作的最重要議題是氣候變遷，而當前歐洲對俄國天然氣的依賴殷鑒不遠，「我們必須避免創造新的（依賴）對象」。

在回答是否有會員國外長主張改變對中3定義、甚至將「對手」重要性放第一時，波瑞爾巧妙地說：「（3定義）中心位置是競爭對象，這肯定是最被強調的，因為中國今天發出的訊息是競爭的訊息。」他補充中國的競爭面向包括政治制度、經濟成就和在非洲、亞洲、拉丁美洲的布局。

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波瑞爾還強調歐盟有很多問題需要和中國討論，「我們不能忽視中國的存在，沒有中國，世界上的大問題就沒有解決辦法」。他說歐盟會盡量在可交往的事情上與中國交往，但「此時可能最相關的角度是競爭」。

另根據政治新聞網站Politico報導，前述EEAS報告文件也提到北京升高對台灣的軍事威脅，建議歐盟勸阻、避免台海現狀惡化，包括明確提出若單方強制改變現狀將有何後果。（編輯：馮昭）1111018