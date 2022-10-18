古特瑞斯：海地陷人道危機 必要時武力支援

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯表示，隨著幫派擴大控制地盤，海地的安全和衛生環境惡化，當地民眾陷入「完全如惡夢般的局面」。安理會今天下午討論是否派遣維和部隊支援。

聯合國安理會審議是否派遣國際維和部隊赴海地的提案，古特瑞斯（Antonio Guterres）會中表示，幫派控制海地港口、阻撓燃料配送，更加劇了其他多項危機。

他說，沒有燃料，水就無法配送，這讓新爆發的霍亂疫情更加惡化。

古特瑞斯對媒體說：「霍亂最重要的治療方法就是補充水份，但這座城市沒有水可用。」

古特瑞斯表示，有必要進行「武裝」干預，以協助海地警方開放港口，為運送物資建立人道主義走廊。

自9月中旬以來，海地太子港（Port-au-Prince）的燃料進口碼頭維勒克斯（Varreaux）一直被武裝幫派封鎖，癱瘓了整個海地。

這導致海地政府尋求外援。古特瑞斯在最近的一封信中，要求安理會考慮，在面臨人道危機時徵召一支國際部隊。

安理會將於今天下午就海地局勢進行討論。

根據法新社所見討論中的草案，安理會可敦促聯合國會員國酌量立即部署「多國快速行動部隊」來協助海地警察。

提案內容聚焦於對某些團體及個人實施「武器禁運」，並提議針對與武裝幫派和犯罪網絡有關的個人和實體，予以凍結資產及實施旅行禁令。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111018