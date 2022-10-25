國際組織正面評價 山梨縣盼興建富士山登山鐵路

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（中央社東京25日綜合外電報導）造訪日本富士山觀光客與日俱增，日本山梨縣政府提出興建登山鐵路構想，獲國際組織正面評價。山梨縣知事長崎幸太郎表示，為實現目標，將持續跟反對的地方人士交換意見。

日本放送協會（NHK）報導，富士山在2013年獲登錄為世界遺產，隨著觀光客與日俱增，人群擁擠及交通壅塞等問題日益嚴峻。山梨縣政府等單位在2021年2月彙整構想，有意興建從山腳到山腰5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的登山鐵路。

NHK記者採訪得知，聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構、國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）彙整一份內部文件指出，興建登山鐵路可因應環境惡化等富士山正面臨的諸多課題，對此表示歡迎。

不過，富士山當地反對意見不少，認為興建登山鐵路有破壞自然環境之虞，ICOMOS也談到達成地方共識的重要性，認為「有必要做更多工作獲得支持」，要求當地政府跟地方人士共享相關資訊。

長崎幸太郎今天在記者會上說，能得到國際組織積極且高度評價，讓他們深受鼓舞；在正式重啟外國觀光客入境觀光的情況下，希望能跟地方人士確實就後疫情時代的觀光樣貌交換意見，共享彼此認知，也期待就鐵路構想進行討論。

長崎說，希望透過仔細對話盡早打造出實現登山鐵路構想的環境。

●採輕軌系統的富士山登山鐵路

根據目前構想，富士山登山鐵路將從山梨縣側的山腳，連接海拔約2300公尺的5合目附近，在長度約30公里的山梨縣付費道路「富士Subaru Line」上興建輕軌系統（路面電車），如此一來將不需要進行大規模開發。

雖然富士Subaru Line在輕軌建成後將無法再通行一般車，但遇緊急狀況時仍可開放救護車等車輛通行。

從山腳爬升到5合目的預估行車時間約52分鐘，最高時速約40公里；從5合目下山到山腳預估行車時間約74分鐘，最高時速約25公里。

鐵路沿線除可欣賞風景，也設有中途停靠站供民眾進入登山步道。興建工程費用還需要詳細計算，但預估大約落在1400億日圓（約新台幣304億元）。

估算一年搭乘人次部分，如果來回車資1萬日圓（約新台幣2171元），大約會有300萬人次；如果來回車資高達2萬日圓的話，將會減少到約100萬人次。

不過，目前還有一些難題待解，包括一旦富士山火山噴發時如何避難，及發生雪崩或落石等情況對安全行駛會不會造成障礙等。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111025