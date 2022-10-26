又有車廠退出俄羅斯 德企賓士將出售在俄資產

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯工業和貿易部今天表示，德國車廠賓士（Mercedes-Benz）預料將把俄國資產賣給本地一名投資者，成為莫斯科派兵入侵烏克蘭後最新一家離開俄國的汽車製造商。

法新社報導，俄羅斯工業和貿易部在通訊軟體Telegram發布聲明表示，賓士有意把俄國子公司的股份，賣給俄國本地投資者Avtodom，Avtodom「將能吸引其他公司作為聯合生產夥伴」。

賓士在另一份聲明中證實出售意願。

賓士俄國公司負責人科羅列娃（Natalya Koroleva）表示，公司與Avtodom敲定的協議中，「履行對俄國客戶的義務…以及保留公司在俄部門員工職位」是首要條件。

賓士在聲明中說：「完成交易須經所有相關當局同意。」

雙方今天都未提供交易財務細節。

莫斯科當局2月24日對烏克蘭發動所謂的「特別軍事行動」後，許多西方企業基於道德或物流理由離開俄國。

西方在俄烏戰爭開始後對俄國祭出的制裁，已嚴重干擾供應鏈，科技與汽車製造業所受影響尤甚。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111026