美國萬聖節 小學辦後車廂派對警車加入嚇人行列

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美國加州的慈濟小學28日舉行萬聖節活動，家長在後車廂布置應景裝飾，身穿特殊服裝的學童一輛接著一輛要糖。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月30日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）美國萬聖節是親子同樂大日子，除敲門要糖的傳統玩法，近年流行打開後車廂Trunk or Treat玩法。加州一所小學活動，警察開來警車加入嚇人行列。

不給糖就搗蛋（Trick or Treat）是萬聖節的招牌口號，每年10月底孩童穿上鬼怪裝扮，敲門要糖果，不少家庭門前擺設蜘蛛、骷髏等嚇人元素。

另類的Trunk or Treat稍有變化也更安全。通常是互相認識的家庭集合停車場，打開後車廂發糖果。這個方式因為有戶外通風的好處，COVID-19疫情過後特別受歡迎。

位在加州胡桃市（Walnut）的慈濟小學今天舉辦萬聖節活動，老師、學生、家長一起裝扮同樂。校方推行證嚴法師的環保理念，鼓勵孩童利用回收材料自製服裝，為愛護地球貢獻一分力量。

家長平日接送學童上下課的愛心專車今天都變成了驚喜專車，停車場內十多輛車子打開後車廂，每輛布置不同主題，有知名卡通人物，有嚇人的蜘蛛和魔鬼，更有警察開來警車，營造歡樂中帶點搞怪的過節氣氛。

四年級的范老師（Phạm）身穿報紙做成的特殊造型，扮成小天使，她受訪表示：「我們希望教導小朋友，享受歡樂氣氛的同時，選擇對環境友善的方式，一起為解決全球暖化、氣候變遷問題而努力。」

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李老師（Amy Lee）身上穿著大大的回收標誌，背後還有太陽能板與風力發電的圖樣，提醒孩子在日常生活中實踐環保理念的重要。

轄區內的警局派出警車參與社區活動。警員馬多納多（Claudia Maldonado）受訪時，介紹警車上的應景萬聖節裝飾，但她說更嚇人的是巡邏車後座，因為平時用來押送嫌犯，透過這樣的社區活動，開放讓孩子上座體驗，藉機宣傳守法觀念。（編輯：馮昭）1111030