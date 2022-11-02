日本前首相麻生太郎訪韓 預定與尹錫悅會談

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本前首相、現為執政黨自民黨副總裁（副主席）的麻生太郎今天下午搭機訪問韓國，除將與韓國財界與政界等人士會面，傍晚也預定和韓國總統尹錫悅會談。

日本放送協會（NHK）報導，麻生身為日韓財界與政界相關人士組成的「日韓合作委員會」會長，受韓國方面邀請前往首爾訪問，今天下午1時過後從日本成田機場搭機展開2天1夜訪韓行程。

麻生預定今天傍晚與尹錫悅會談，預料兩人將觸及的話題包括日韓間待解爭議，以及針對包括北韓持續試射彈道飛彈在內的東亞情勢。

麻生此行也預定在11月3日與韓國外交部長朴振會談。

麻生10月29日曾與首相岸田文雄會談約2小時，有看法認為，麻生這次訪韓可能也有探詢韓國方面對日韓舉行領袖會談的意向。

產經新聞報導，日本內閣官房長官松野博一對此表示，麻生是以日韓合作委員會會長等身分訪韓，並非以首相特使身分前往，也沒有攜帶岸田親筆所書文件。

松野說，日韓議員及民間交流，對支撐兩國關係是具有意義的事。

談到未來的日韓關係，松野說，有必要回到健全關係，讓日韓關係持續獲得發展，日本政府會持續與韓國政府進行緊密的意見溝通。

至於日韓領袖會談一事，松野說，現階段尚未定案。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111102