中國遲遲不核發簽證 加拿大廣播公司將關閉北京分社

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加拿大廣播公司新聞網將關閉在中國北京的新聞社。圖為加拿大廣播公司位於多倫多的新聞中心。（路透社）

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（中央社渥太華2日綜合外電報導）加拿大廣播公司新聞網（CBC News）今天表示，將關閉其在中國北京的新聞社，此前該媒體記者曾向中國當局申請工作簽證，但等了兩年之久仍沒有下文。

路透社報導，加拿大廣播公司新聞網總編輯芬隆（Brodie Fenlon）在部落格發文寫道，過去兩年來，該媒體已與在加拿大的中國官員針對簽證問題進行無數次交涉，但都沒有達成任何解決方案。

芬隆表示，該媒體4月時致給中國駐加拿大大使的信函曾受到理會，但沒有後續消息。對此，中國駐加拿大渥太華大使館未立即作出回應。

他指出，該媒體法語服務加拿大廣播電台（Radio-Canada）一名特派員仍在等待中國核發簽證，這名特派員早在2020年10月就已提出申請。

加拿大廣播公司新聞網在中國設立分社已逾40年。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，中國開始實施封城措施，當時該媒體英文記者回到了加拿大，迄今仍無法重返中國擔任常駐特派員。（譯者：陳正健）1111103