土耳其通膨率再飆至85.5% 總統矢言2023年初緩解

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土耳其3日公布數據，通貨膨脹率因食品及能源價格飆升已連漲17個月，10月來到85.5%。圖為伊斯坦堡歐洲區一處超市外蔬果攤。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年11月3日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡3日專電）根據今天公布的土耳其官方數據，通貨膨脹率因食品及能源價格飆升已連漲17個月，10月來到85.5%，刷新1997年來的紀錄。總統艾爾段已宣布競選連任，並向選民保證通貨膨脹將在明年第1季開始緩解。

彭博（Bloomberg）今天報導，土耳其食品及非酒精飲料的通貨膨脹率為99.1%，高於9月的93.1%。交通運輸業年度消費物價指數漲幅最大，達117.2%。

政策制定者將通貨膨脹飆升歸咎於高商品成本，部分原因是俄羅斯入侵烏克蘭，以及其他外部因素，較少提到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅持落實非正統經濟政策，以降低利率壓低一路上漲的物價。

艾爾段一反傳統經濟學概念，聲稱高利率將導致高通膨，並於去年年底推出所謂的新經濟模式，透過增加出口、投資，及創造就業機會來推動經濟成長。在艾爾段壓力下，央行已連續降息，10月下調150個基點至10.5%。

不過，「艾氏經濟思維」目前未如預期發揮作用。

彭博指出，當前的官方通貨膨脹率比央行設定的目標高出17倍。在土耳其人口最多、最富裕的城市伊斯坦堡，10月的年度零售通貨膨脹率飆升109%。

土耳其寬鬆貨幣政策也重挫貨幣里拉，今年里拉兌美元匯率下跌28%以上。央行還暗示，很可能會在這個月的利率會議上再次降息。

央行7月才上修通膨預測值，估計今年底達60.4%，根據央行上週發布的報告，通膨預測值再次上調至 65.2%。央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）表示，在因應通膨方面並「不成功」。他仍信心喊話：現行政策及進一步的決策將有助於遏制物價。

土耳其將於明年6月舉行總統及國會大選，艾爾段已宣布競選連任，他試著向選民保證通貨膨脹將在明年第1季開始緩解。這位已掌權20年的領導人還承諾，政府將透過大幅提高基本薪資、提供可負擔的住房、低利貸款來減輕民眾生活成本上升的負擔。

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艾爾段昨天晚間接受電視採訪時表示，「他們不斷提通貨膨脹，我們將在新年後談這個」。他並重申，利率及通貨膨脹都會降。許多土耳其民眾質疑官方政府數據的可信度。

土耳其獨立經濟學家成立的「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group，ENAG）每月發布的權威報告，10月消費者物價指數（CPI）年增率達到 185.34%。官方通膨率一公布，立刻有網友於推特比較兩者數據，亞斯蘭（Atacan Aslan）發推文表示，「85.5%是土耳其平行時空的通膨數據」，也有人抱怨人民的痛感才是最真實的，「通膨大概400了吧」。（編輯：黃自強）1111103