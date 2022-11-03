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棄守赫松？親俄官員稱俄軍可能撤至第聶伯河東岸

2022/11/3 23:19（11/4 08:39 更新）
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圖為10月31日赫松居民登渡輪撤離。（路透社）
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（中央社赫松3日綜合外電報導）烏克蘭南部赫松州（Kherson）一名莫斯科扶植的官員今天表示，俄羅斯軍隊很可能會撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸。莫斯科近幾週來一直在疏散當地居民。

路透社報導，莫斯科指派的赫松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）今天告訴親克里姆林宮的網路媒體Solovyov Live：「我們的部隊、我們的士兵，很可能將離開前往（第聶伯河）左岸（東岸）。」

斯特雷穆索夫也再度敦促仍留在赫松市的平民立即撤離，還警告說留下來的人將自身生命置於險境。近幾週俄羅斯已將數以千計平民運送到第聶伯河東岸，基輔則抨擊這麼做形同強迫遷移出境。

不過，位在前線的烏克蘭軍隊上週表示，他們並未看到俄羅斯部隊正在撤退的證據，還說俄軍實際上正在強化陣地。

赫松市位於第聶伯河西岸，是俄軍占領的烏克蘭主要城市當中唯一完好的。若第聶伯河主要渡河點遭到破壞，意味俄軍可能會被不斷前進的烏軍逼到河邊。

俄羅斯扶植的官員本週還開始在沿著第聶伯河東岸一段長15公里的地區疏散平民，稱烏軍正準備炸毀河上的卡科夫卡（Kakhovka）水壩，以淹沒烏克蘭南部各地的城鎮與村莊。基輔則否認指控。（譯者：施施/核稿：張正芊）1111103

斯特雷穆索夫
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