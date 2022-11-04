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俄羅斯控烏克蘭製造髒彈 IAEA實地視察查無跡象

2022/11/4 06:38
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（中央社維也納3日綜合外電報導）俄羅斯指控烏克蘭製造「髒彈」後，聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）應基輔當局要求，前往視察烏克蘭3個場所，並於今天表示，查無任何未公開的核子活動跡象。

俄羅斯多次指控烏克蘭準備對俄軍使用髒彈，但未拿出證據。基輔當局矢口否認，並懷疑俄羅斯可能是因為發現在烏東和烏南戰況不利，才會做賊喊抓賊，以指控烏克蘭作為動用傳統核武的藉口。

所謂「髒彈」是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

路透社報導，總部設在奧地利維也納的IAEA在聲明中表示：「過去幾天，視察人員得以進行IAEA原本規劃的所有活動，並得以不受約束地進入這些場所。」

「基於對目前結果的評估，以及烏克蘭方面提供的資訊，總署沒在這些場所查到任何未公開的核子活動與材料。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）讚許這項結論。他在視訊演說中表示：「我們這個地區現在唯一的髒東西，就是莫斯科那些人的腦袋，那些人很不幸地掌控了俄國，並恐嚇烏克蘭和全世界。」

IAEA上月表示，在基輔要求下，將視察烏克蘭兩個場所，今天則稱已完成視察3個場所而非兩個，而且都是俄國提過的地方。

視察人員也採集了環境樣本，將送進實驗室分析，IAEA之後會回報結果。（譯者：楊昭彥）1111104

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