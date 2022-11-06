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俄媒：烏克蘭空襲毀損赫松州大壩 情況在掌控中

2022/11/6 21:44（11/6 21:58 更新）
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俄羅斯媒體報導，俄國控制下的赫松州卡科夫卡水壩因烏國空襲「受損」。圖為卡科夫卡水壩。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
俄羅斯媒體報導，俄國控制下的赫松州卡科夫卡水壩因烏國空襲「受損」。圖為卡科夫卡水壩。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）數家俄羅斯新聞通訊社報導，烏克蘭境內俄國占領區的救難單位今天表示，俄國控制下的赫松州卡科夫卡水壩因烏國空襲「受損」。但烏方也曾示警俄軍有意炸毀大壩來淹沒土地。

法新社引述俄媒報導，當地救難單位表示：「今天10時，有6枚海馬士（高機動性多管火箭系統，HIMARS）火箭來襲，防空單位擊落5枚，一枚擊中卡科夫卡（Kakhovka）水壩一個閘門，水壩受損。」

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）隨後報導，莫斯科支持的在地官員表示，受損情況並不「危急」。

莫斯科當局在附近城市新卡科夫卡（Novaya Kakhovka）扶植的政府代表阿加葉夫（Ruslan Agayev）說：「一切都在掌控之中。」

卡科夫卡水力發電大壩位於烏克蘭南部，在莫斯科部隊攻擊烏克蘭之初就被占領。這座水壩供應水源給2014年就被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）。

路透社報導，大壩在赫松州（Kherson）上游堵住第聶伯河（Dnieper River）河水，而烏軍在赫松州持續挺進。

俄烏雙方自10月起多次互控計劃炸壞水壩，此舉將淹沒下游多數區域，可能導致赫松市附近受到大規模破壞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄軍計劃炸毀水壩來引發毀滅性的洪災。水壩上游的卡科夫卡水庫可容納18立方公里的水。

基輔政府曾說，水壩破裂將引發「大規模浩劫」，呼籲部署一支國際任務團到水壩。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111106

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