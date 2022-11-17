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安倍遭槍殺案 日本檢方延長犯嫌精神鑑定時間

2022/11/17 17:17
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本奈良地方檢察廳今天表示，因槍殺日本前首相安倍晉三被依殺人罪嫌移送的犯嫌山上徹也，為調查有無刑事責任能力及精神狀態等的鑑定留置時間，將延長2個月到2023年2月6日。

日本讀賣新聞報導，這起震驚全球的槍擊事件發生在今年7月8日，山上從安倍背後開槍被依現行犯逮捕。檢方為調查犯嫌有無刑事責任能力，從7月25日起進行鑑定留置，原本預定到11月29日結束。

日本電視台報導，考量到此案進入法院審理時，犯嫌是否具刑事責任能力可能成為檢辯爭點之一，因此奈良地檢從今年7月起對山上實施鑑定留置。

法院已同意奈良地檢將鑑定留置時間延長到2023年2月6日；不過，奈良地檢並未說明延長鑑定留置時間的理由。

鑑定留置指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定之強制處分。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111117

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