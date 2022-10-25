日本前首相野田悼安倍 揭暖心人格特質

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本在野黨立憲民主黨籍的前首相野田佳彥，今天下午在眾議院全體會議上發表對已故前首相安倍晉三的追悼演說，藉由安倍過去私下對他說的一席話，揭露安倍暖心的人格特質。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡，享壽67歲。日本政府9月27日為安倍舉辦「國葬」，安倍故鄉山口縣政府等單位也在10月15日舉行「縣民葬」追悼。

日本讀賣新聞、每日新聞報導，野田回顧過去擔任首相跟時任自民黨總裁（黨主席）的安倍進行政黨領袖討論時說，「那是激烈交鋒的真正對決，而應該挑戰再次對決的對手，現在卻不會再現身在這個議場了」，表達對已故之人的追悼之意。

野田過去在民主黨執政時擔任首相，2012年11月的政黨領袖討論時，向安倍明確表達要解散眾議院。民主黨在之後舉行的眾議院大選敗北，將政權拱手讓給自民黨，安倍得以重登首相寶座。

野田說：「安倍一直以來都是論政上的難纏對手，對我來說，更是像仇人般的政敵。」

談到安倍人格特質，野田除了提到安倍在議場上具戰鬥力的一面，也提到在國會殿堂外，安倍私底下是「內心體貼且善解人意的人」。

野田揭露一段不為人知的兩人間私下對話。就在民主黨2012年失去政權後，野田身為「前首相」在皇居見證日皇任命安倍時，兩人一同待在接待室。

「如果是同黨接任，想必接待室內會充滿歡聲笑語，但身為勝者與敗者的兩人待在同一空間，場面只有尷尬的沉默」。那時是安倍打破了這沉重的氣氛，「你走到我旁邊，用明亮的聲音對我說，『辛苦了』」。

安倍還對野田說：「我自己花了5年東山再起，你也一樣，總有一天也會迎來那麼一天。」安倍曾在2006至2007年間，僅擔任1年首相就以身體健康因素請辭，時隔5年於2012年再度坐上首相大位。

野田表示，「你用溫暖的言語，安慰在大選中敗北的我。遺憾的是，當時的我並沒有內心的餘裕誠實接受你的好意。但我現在了解你當時的體貼從何而來」。

「在你第一次政權結束時，你從住院的慶應醫院趕來，帶著受傷的身心參加了新首相福田康夫的任命儀式。僅僅1年就被迫辭職，對於一個自尊心極強的政治家而言，一定是一種難以忍受的屈辱。你也曾懷抱著絕望的心情，在接待室經歷過痛苦的等待時光吧。」

野田揭露兩人另一次私下會面的場景，是在2017年1月20日晚上。

野田當晚私下前往首相公邸拜會安倍，針對當時的日皇、現在的上皇明仁退位交換約1小時意見，結果兩人達成共識，為了不造成輿論兩極，應在立法機關整合出共同意見。這次會談有助制訂實現日皇生前退位的皇室典範特例法。

野田也對過去的「失言」向安倍致歉。野田說，他於2012年眾議院大選在大阪府演說時曾說，「身為首相必須要有膽量，任期內肚子痛是不行的」，但這是嚴重失言，「要向在天上的你深深地、深深地致歉」。

這是日本國會在二戰後，第9次針對曾任首相者進行追悼演說，慣例都是由在野黨主席層級人士負責演說。今天是繼2000年社民黨前首相村山富市追悼前首相小淵惠三後，時隔22年再度舉行。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111025