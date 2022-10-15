山口縣為安倍辦縣民葬 台灣組弔唁團遺孀致謝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本已故前首相安倍晉三的故鄉－山口縣15日舉辦「縣民葬」，台灣包括駐日代表謝長廷、立委郭國文等約100人出席， 安倍遺孀安倍昭惠在致詞時還特別致謝。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠高知傳真 111年10月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠高知15日專電）日本已故前首相安倍晉三的故鄉－山口縣今天舉辦「縣民葬」，台灣包括駐日代表謝長廷、立委郭國文等約100人出席，是弔唁團當中規模最大的。遺孀安倍昭惠在致詞時特別致謝。

山口縣今天下午2時（台灣時間下午1時）起在該縣下關市的縣國際綜合中心「海峽Messe下關」舉辦紀念安倍的縣民葬。這是由山口縣、山口縣議會、執政黨自民黨縣連（地方黨部）等7個團體組成治喪委員會，由該委員會與安倍家、後援會主辦，山口縣知事村岡嗣政擔任治喪委員會主任。

出席人數大約有2000人，包括現任國會議員及前國會議員共約100人出席。台灣弔唁團約100人，其中從台灣組團趕至的有32人，其餘是旅日的台灣僑胞等。在唱名獻花時，謝長廷、前勞動部長林美珠、立委郭國文、立委沈發惠、駐福岡辦事處處長陳銘俊、台灣好德公益文化協會理事長王義郎等6人被唱名獻花。

據一名出席這場縣民葬儀式的台灣女士表示，安倍的遺孀安倍昭惠以遺屬身份代表致詞時說，看到過去一直照顧他們的各位到場參加，也有人遠從海外前來參加，相信安倍也會很高興。她還特別提到感謝來自台灣的友人。

謝長廷今天在臉書（facebook）發文表示，參加安倍前首相的縣民葬，台灣代表團約100人，包括沈發惠、郭國文兩位立法委員，以及很多熱心的老朋友，人數眾多，誠意十足。日本內閣官房長官松野博一、外務大臣林芳正、眾議院議長細田博之、地方知事、縣議會議長及多位國會議員也都出席，可謂冠蓋雲集。

謝長廷有感而發的表示，安倍留給世界的重要遺產之一是自由開放的印度太平洋戰略（FOIP）。今年8月初，美國眾議院議長裴洛西訪台，致詞時也引用，可見FOIP已經成為世界共同價值。安倍留給台灣的最大資產就是「台灣有事就是日本有事」的命運與共概念。

謝長廷表示，有日媒整理安倍逝世前一個月（6月3日至7月8日）所關切的3大議題，第一名竟是台灣問題。安倍對台灣問題的關心令很多台灣人感到溫馨，台灣社會注重恩義，對安倍的緬懷與圖報也是很自然的事。

王義郎透過電話對中央社表示，他昨天率團從桃園機場出發抵達日本福岡機場後，下榻山口縣下關的一家大飯店，安倍的胞弟、現任首相輔佐官、眾議員岸信夫帶妻兒到台灣追思之旅團下榻的飯店交流。

他說，此行賴清德副總統託他轉交一封慰問信給岸信夫，昨晚他已遞交。

這場縣民葬儀式，安倍昭惠致詞的內容相當感人，日媒多所報導。她說， 亡夫以那樣的形式結束生命，到今天剛好滿百日，這段時間一直在無法置信的情況下度過每一天，日前承蒙中央政府為亡夫舉辦國葬，漸漸感受到亡夫真的已離世，也讓她更添寂寞。

她還說，亡夫最愛的就是山口縣，雖然因為工作回來的情況並不少見，但亡夫一直以來都很期待能在盂蘭盆節時回鄉跟市民朋友同樂。

她說：「這次帶著骨灰回來令人感到不勝遺憾，亡夫所深愛的山口縣，我也非常喜歡，我也希望能為了這個地方從事相關活動。」她還說，亡夫在許多人士支持下，能為自己深愛的日本從事重要工作，她相信亡夫度過了充實的67年人生。（編輯：高照芬）1111015

日本已故前首相安倍晉三的故鄉－山口縣15日舉辦「縣民葬」，台灣包括駐日代表謝長廷、立委郭國文等約100人參加。遺孀安倍昭惠致詞時特別感謝來自台灣的友人。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠高知傳真 111年10月15日

日本山口縣15日為前首相安倍晉三辦「縣民葬」，台灣好德公益文化協會理事長王義郎（前排左3）從台灣率團參加。14日安倍胞弟岸信夫（前排右4）率家人見台灣團。（王義郎提供）中央社記者楊明珠高知傳真 111年10月15日

日本山口縣15日為前首相安倍晉三辦「縣民葬」，台灣好德公益文化協會理事長王義郎從台灣率團參加。圖為15日參加縣民葬儀式後，台灣團在會場外合照。（王義郎提供）中央社記者楊明珠高知傳真 111年10月15日