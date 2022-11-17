俄羅斯再發動飛彈攻勢 烏克蘭飄初雪處境更艱難

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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯今天對烏克蘭展開新一波飛彈攻勢，南部敖德薩州和中部第聶伯羅巿都遭遇數週以來首場空襲。各地能源基礎設施日前遭重創後，烏克蘭今天降下冬季初雪，平民生活雪上加霜。

在烏克蘭首都基輔的法新社記者今天看到飄雪，此處正為預先排定的停電和臨時停電所苦。基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）昨天指出，俄羅斯於氣溫驟降之際進行一波攻擊，「嚴重破壞」電網，由於夜間氣溫可能降到攝氏負10度，居民處境將會變得更加「艱難」。

與此同時，烏克蘭官員表示，俄羅斯今天繼續對各地發動新一波攻擊。莫斯科近來一連串攻勢已重創烏克蘭能源基礎設施。

基輔州官員說：「兩枚巡弋飛彈在基輔上空遭擊落，正在了解人員傷亡和損害情況。」在此之前，中部第聶伯羅巿（Dnipro）和黑海戰略樞紐敖德薩（Odessa）也遇襲。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）表示，俄羅斯新一波飛彈攻擊鎖定烏克蘭天然氣生產設施和一個飛彈廠房。

報導引述什米加爾說：「飛彈現正飛越基輔上空，他們此刻正在轟炸我們的天然氣生產設施、我們在第聶伯羅企業機構和尤茲馬斯（Yuzhmash）的飛彈工廠。」

美聯社報導，南部敖德薩州和中部第聶伯羅巿今天上午遇襲為數週以來首見。當局擔心莫斯科可能展開新一波大規模飛彈攻擊，烏克蘭全境空襲警報大作。

俄羅斯15日對烏克蘭能源基礎設施進行開戰以來最猛烈攻勢，並且造成一枚飛彈落在波蘭東部邊境村莊、炸死兩名平民的憾事。那很可能是升空攔截俄軍飛彈的烏克蘭防空飛彈意外落入波蘭境內所致。

戰場上失利的俄軍於冬季來臨之際持續鎖定烏克蘭電網進行攻擊。在基輔上週收復南部赫松巿（Kherson），開創最輝煌戰果後，莫斯科便在15日當天發動一波攻勢。（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1111117