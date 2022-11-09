俄烏激戰寸土不讓 嚴冬無電恐釀烏克蘭難民潮

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俄國持續攻擊烏克蘭能源設施，嚴冬無電可用恐使難民湧向東歐。圖為6日基輔街道上一片漆黑。（路透社）

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內茨克的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。俄國則持續攻擊烏克蘭能源設施，嚴冬無電可用恐使難民湧向東歐。

●俄烏激戰頓內茨克 澤倫斯基：1公分土地都不會讓

烏克蘭總統澤倫斯基8日晚間表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內茨克（Donetsk）的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。

頓內茨克工業區的衝突焦點圍繞巴赫姆特（Bakhmut）、索萊達（Soledar）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）周邊，成為俄羅斯軍隊2月下旬入侵鄰國烏克蘭以來戰鬥最激烈的戰場。

澤倫斯基在每晚例行影片演說中表示：「占領者的活動依舊維持高檔，每天都有數十起攻擊。他們損失慘重，但挺進頓內茨克區行政邊界的命令依舊不變。我們連1公分的土地都不會讓出。」

●嚴冬來襲無電可用 烏克蘭難民恐湧向東歐

嚴冬即將到來，俄羅斯卻持續攻擊烏克蘭能源與供暖設施，東歐國家準備迎接可能出現的又一波烏克蘭難民潮。烏克蘭總統澤倫斯基表示，已經有400萬人無電可用。

澤倫斯基表示，目前首都基輔與14個地區斷電。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，9日全國恐要實施長達數小時的計畫性斷電。

俄羅斯不停使用飛彈與無人機攻擊烏克蘭能源基礎設施。烏克蘭的冬天即將到來，氣溫通常會降到攝氏零下幾度，最冷的時候甚至到零下20度。

烏克蘭境內據信有約690萬人流離失所，而烏克蘭的東歐鄰國例如斯洛伐克和匈牙利，正在準備面對未來幾個月恐將到來的難民潮。

●逾萬烏克蘭兒童被送至俄羅斯 烏擬向G20求救

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）8日表示，烏方已彙整了數以千計有關烏國兒童被送到俄羅斯的報告，希望能在20國集團（G20）領導人峰會上解決他們的困境。

美國駐聯合國特使在9月初表示，光是在7月，就有1800多名兒童從俄羅斯控制的烏克蘭地區，被轉移至俄羅斯。

澤倫斯基辦公室在聲明中說，烏克蘭國家資訊局資料顯示，有1萬500名兒童被驅逐出境或被迫流離失所。烏克蘭官員在會議中指出，只有96人被遣送回到烏克蘭。

葉爾馬克說，應在11月15日至16日登場的印尼G20峰會上，開始討論協助烏克蘭兒童返國的相關事宜。澤倫斯基料最可能以遠距方式出席G20峰會。

●美俄預計近期舉行戰略核武會談 烏克蘭衝突後首場

美國國務院8日表示，美國和俄羅斯預計近期內會晤，根據兩國裁減核武軍備的重要協議「新戰略武器裁減條約」（New START），討論恢復檢查的可能性。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們已經同意根據新戰略武器裁減條約的條款，BCC（雙邊協調委員會）將在不久的將來會面。」

普萊斯拒絕透露會談日期或地點，這將是雙邊協調委員會2021年10月以來首次會議。

莫斯科8月初宣布，將暫停美國根據新戰略武器裁減條約對其軍事基地的檢查，稱這是回應美國阻撓俄羅斯的檢查。

新戰略武器裁減條約簽署於2010年，限制美俄各自只能部署最多1550枚戰略核彈頭，較2002年設定上限減少近30%。條約也把發射器及重型轟炸機的數量限制在800架。

2021年1月，俄羅斯總統蒲亭同意將條約延長5年，直至2026年。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111109