逾萬烏克蘭兒童被送至俄羅斯 烏擬向G20求救

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克表示，烏方已彙整了數以千計有關烏國兒童被送到俄羅斯的報告，希望能在20國集團（G20）領導人峰會上解決他們的困境。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室援引葉爾馬克（Andriy Yermak）的話說：「俄羅斯聯邦持續犯下與烏克蘭兒童有關的罪行。」「他們不斷將這些孩子送到俄羅斯領土。」

美國駐聯合國特使在9月初表示，光是在7月，就有1800多名兒童從俄羅斯控制的烏克蘭地區，被轉移至俄羅斯。烏克蘭希望將這類強制驅逐出境當成戰爭罪進行調查。

澤倫斯基辦公室在聲明中說，烏克蘭國家資訊局資料顯示，有1萬500名兒童被驅逐出境或被迫流離失所。烏克蘭官員在會議中指出，只有96人被遣送回到烏克蘭。

葉爾馬克說，烏克蘭可指望聯合國提供協助，但他重申，烏克蘭對紅十字國際委員會（ICRC）的幫助缺乏信心。

他說：「遺憾的是，由於國際組織的被動立場，特別是紅十字國際委員會，我們現在無法確定烏國孩童的實際人數和確切位置。」

葉爾馬克說，應在11月15日至16日登場的印尼G20峰會上，開始討論協助烏克蘭兒童返國的相關事宜。澤倫斯基料最可能以遠距方式出席G20峰會。

入口網站今天顯示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有430名兒童遇害、827人受傷、260人失蹤、7343人被找到、1萬570人被驅逐出境、96人返國。

他說：「我們真的需要讓世界關注現正發生的事情，因為這完全是針對烏克蘭人、烏克蘭兒童和我們國家的種族滅絕。」（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1111109