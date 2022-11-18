FBI：美國境內武裝無人機威脅升高 必須反制

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FBI局長瑞伊17日表示，有人試圖在美國境內操控裝有土製炸彈的無人機。（路透社）

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天表示，有人試圖在美國境內操控裝有土製炸彈的無人機，FBI正在調查相關的數起案件。

法新社報導，瑞伊在聯邦參議院聽證會上說：「就在此刻，我們正在調查美國境內數起企圖用自製簡易爆炸裝置，把無人機當作武器來用的案件。」

瑞伊表示，隨著「視程、移動速度、移動距離、載重」等技術的快速進步，廣泛使用的無人機構成的威脅也迅速上升。

他說，這些無人機是非常精密的工具，必須加以反制。

瑞伊在參議院國土安全委員會針對國內威脅所舉辦的聽證會上發言時，並未提到關於武裝無人機案件的任何細節。

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但在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，武裝無人機的使用次數迅速增加，例如以業餘愛好者常用的廉價無人機搭配手榴彈和迫擊砲彈，這顯示這類武裝無人機的製造和部署有多簡單。

瑞伊說：「這就是未來的趨勢、現在正發生的情況。」他敦促立法來擴大FBI和其他有關當局的權力，以因應私有無人機帶來的威脅。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111118