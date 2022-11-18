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俄羅斯狂轟癱瘓電力設施 烏克蘭逾千萬人無電可用

2022/11/18 14:19（11/18 14:34 更新）
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圖為烏克蘭基輔街道6日一片漆黑。（路透社）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭各大城發動新一波打擊、癱瘓烏國電力基礎設施後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，目前有1000多萬烏克蘭民眾處於無電可用狀態。

法新社報導，澤倫斯基說「目前有超過1000萬烏克蘭人無電可用」，還說敖德薩（Odessa）、文尼察（Vinnytsia）、蘇米（Sumy）和基輔（Kyiv）等地受創最深。

不過他說有關單位正盡全力讓供電恢復正常。

烏克蘭在戰場上近期頻告捷，最近一次迫使俄方從烏克蘭南部城市赫松（Kherson）撤軍，如今卻面臨俄方對烏國電網的打擊。

派駐烏克蘭幾座城市的法新社記者指出，最新一波空襲發生的時機恰逢冬季初雪降臨；此前基輔官員已打預防針稱接下來的日子會很「艱難」。

由於烏克蘭電力基礎設施受損過大，迫使當局已採限電減輕電網負擔。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1111118

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