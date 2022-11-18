推特告知員工辦公室暫時關閉 未說明原因

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（中央社舊金山17日綜合外電報導）推特（Twitter）已經告訴員工，公司的辦公大樓將暫時關閉，立即生效。根據英國廣播公司（BBC）看到的訊息，推特辦公大樓21日才會重新開放。

根據BBC看到的訊息，上面並未說明推特關閉辦公大樓的原因。

在此之前，有報導指出，推特在新老闆馬斯克（Elon Musk）要求員工在「長時間的高強度工作」或辭職之間做出抉擇後，有大量員工正在辦理辭職。

BBC看到的訊息還寫說：「請持續遵守公司政策，避免在社群媒體、新聞媒體或其他地方，討論公司機密的訊息。」

根據報導，馬斯克本週告訴員工，他們必須同意進行長時間的工作，且「需要極為忠誠」，否則就請離開公司。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導指出，在一封給員工的電子郵件中，推特的新老闆馬斯克表示，如果他們想留下，就必須同意這樣的承諾。

馬斯克表示，那些沒有在11月17日前登記同意的人，可以拿相當3個月工資的遣散費，然後離開公司。

本月稍早，推特表示將裁掉約50%的員工。

今天推特宣布關閉辦公室之際，有跡象顯示大量員工因不願接受馬斯克的新條款而離職。

推特員工在發文時，放上「熱愛你工作的地方」（#LoveWhereYouWorked）的標籤，來表達他們將離開公司的想法。

一位不願具名的推特前員工告訴BBC：「我想，當一切歸於平靜，（推特）大概只會剩下不到2000人。」

馬斯克接手推特前，該公司約有7500名員工。該公司據稱還有數以千計的承攬人員。

馬斯克這名全球首富，上個月以440億美元的價格收購推特，並成為該公司的執行長。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111118