馬斯克對推特員工下最後通牒：努力工作否則滾蛋

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（中央社紐約17日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）已對旗下推特員工發出最後通牒，要求他們在美國當地星期四下午5時前作出決定，是否選擇留在公司從事「長時間的高強度工作」，否則就領完資遣費走人。

法新社報導，美國多家媒體揭露了推特公司內部備忘錄，馬斯克在備忘錄中告訴員工：「要展望未來，打造具突破性的推特2.0，並在競爭日益激烈的世界中取得成功，我們需要極度忠誠。」

此外，馬斯克也在備忘錄中寫道：「這意味將要長時間從事高強度工作。只有卓越的表現才會被視爲分數及格。」

馬斯克還要求推特員工點擊一個網頁連結，要他們在紐約當地時間星期四下午5時前確認自己對「新推特」的承諾，否則將會失去他們的工作，拿到3個月的資遣費走人。

馬斯克是在上月以440億美元收購推特，之後將公司7500名員工中的一半給裁掉，取消了在家工作政策，並且實施長工時措施。

不過，馬斯克嘗試對推特進行改革，也引發公司內部的混亂，公司高層主管爆發離職潮。（譯者：陳正健）1111117