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法國長棍麵包獲聯合國教科文組織文化遺產地位

2022/11/30 21:57（11/30 22:13 更新）
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法國長棍麵包30日獲得聯合國教科文組織文化遺產地位。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
法國長棍麵包30日獲得聯合國教科文組織文化遺產地位。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國長棍麵包，用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的話來說，是「250公克的魔法和完美」，為該國永恆的象徵之一，今天獲得聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。

法新社報導，在貝雷帽（Berets）和大蒜串等其他刻板印象已過時很久之後，這種外皮硬、中間軟的麵包棒子，仍是法國人典型生活的一部分。

聯合國教科文組織授予製作長棍麵包（baguettes）的傳統以及圍繞這種麵包的生活方式「非物質文化遺產地位」。

根據法國麵包店全國聯盟（National Federation of French Bakeries）的數據，法國每年烘焙超過60億條長棍麵包，但這種麵包獲得聯合國教科文組織地位，正值這項行業面臨挑戰之際。

自1970年以來，法國每年減少約400家手工麵包店，從5萬5000家（每790人一家）減少到今天的3萬5000家（每2000人一家）。

下降原因是工業化麵包店和城外超市在農村地區普及，而城市居民越來越趨向選擇天然酵母麵包（sourdough），並以漢堡取代夾火腿的長棍麵包。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111130

#法國
#長棍麵包
#聯合國教科文組織
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