歐盟達成協議 禁止進口助長森林砍伐相關產品

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歐盟6日達成協議，禁止進口數種被認為是「造成森林砍伐主要因素」的產品，包括咖啡、可可、大豆等。圖為印尼一處森林為開發棕櫚油遭砍伐。（路透社）

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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的聲明，歐盟今天達成協議，禁止進口數種被認為是「造成森林砍伐主要因素」的產品，包括咖啡、可可、大豆等。

執委會表示，「新法將確保進入（歐盟）市場的一系列關鍵商品不會再助長歐盟和其他地方的森林砍伐和森林退化狀況。」執委會還稱讚，歐盟成員國與歐洲議會在短短一夜間就達成協議。

執委會表示：「新規定生效後，所有相關企業若要進入歐盟市場，都必須進行嚴格的盡職調查。」

進口企業必須提出相關文件，證明其產品與砍伐森林無關，此外還須提供商品來源地「準確的農地地理資訊」。

遭禁止進口的產品包括產自森林砍伐地區的棕櫚油、木材、咖啡、橡膠、可可，以及衍生產品像是牛肉、家具或巧克力等。

據報導，歐盟執委會於2021年11月首次提出相關法案。法案正式生效後，貿易商將有18個月的時間來採取合規行動。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1111206