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大自然遭蹂躪 全球野生動物數量半世紀來減近7成

2022/10/13 18:16
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）世界自然基金會（WWF）今天發布一份報告指出，自1970年以來，由於森林遭砍伐、海洋受污染，全世界的野生動物數量已減少69%，每年以約2.5%的速度持續減少。

路透社報導，倫敦動物學會（Zoological Society of London）保育和政策部門主任泰瑞（Andrew Terry）表示，這種「嚴重減少…告訴我們大自然正在瓦解，自然界正在被掏空。」

世界自然基金會報告採用了倫敦動物學會（ZSL）2018年關於32000個野生動物族群的狀況，涵蓋超過5000個物種，發現野生動物族群數量平均減少69%。森林砍伐、人類開發、污染以及氣候變遷是導致野生動物減少的主要原因。

拉丁美洲和加勒比海地區的野生動物數量，遭受的打擊尤其嚴重，僅在50年內就減少約94%。報告指出，1994年至2016年間，巴西亞馬遜地區一種粉紅河豚數量驟減65%。

泰瑞表示，這次的發現和世界自然基金會2020年上次的結果大致類似，野生動物族群數量以每年約2.5%速度持續減少。

法新社報導，世界自然基金會英國分會科學主任萊特（Mark Wright）表示，這次的結果「真的很嚇人」，尤其是拉丁美洲。他表示：「拉丁美洲以生物多樣性聞名，同時對其他許多事物也相當重要。」

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他說：「拉丁美洲對於調節氣候非常重要，我們估計目前亞馬遜的森林中，儲存了大約1500億到2000億公噸的碳。」若以目前速度計算，相當於5500億到7400億公噸的二氧化碳，約是每年溫室氣體排放量的10倍至15倍。

世界各國領導人12月將在加拿大的蒙特婁召開聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP 15），世界自然基金會呼籲國際社會許下保護自然的承諾，就像2015年的巴黎氣候協定一樣。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111013

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