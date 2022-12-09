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葉倫：美國經濟衰退並非無可避免

2022/12/9 09:43（12/9 10:00 更新）
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圖為美國紐約民眾在曼哈頓中城一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社德州沃斯堡8日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國經濟衰退「並非不可避免」，並說她相信美國正走在降低通膨的正確路上。

美國聯邦準備理事會（FED）今年來採取強力措施以冷卻需求，一方面要降低消費者物價，一方面試圖不讓經濟陷入低迷，在兩難之間如履薄冰。

如今許多經濟學家都預料，作為世界最大經濟體的美國明年可能會出現經濟衰退。

葉倫在視察德州沃斯堡（Fort Worth）財政部鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）貨幣鑄印單位時告訴媒體：「我們能否避免經濟衰退，我認為答案是可以。」

葉倫表示，供應鏈瓶頸正開始緩解，新公寓租金「基本上已到頂」，勞動市場也略有降溫。

她說：「在沒有看到全國性大規模裁員情況下，我相信我們在降低通膨方面是走在正確的軌道上，經濟衰退並非不可避免。」

她說，在企業減緩成長預測及用人計畫之際，員工離職人數現在也減少一些。

上週，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）說，美國實現軟著陸仍然「非常有可能」，他提到失業率上升但經濟避免嚴重衰退的情況。

今天葉倫被問到，在美國總統拜登和中國國家主席習近平於11月14日在印尼峇里島會晤之後，她是否計劃走訪中國，她回答，目前還沒有明確的計畫，但「肯定對此持開放態度」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111209

#葉倫
#美國
#聯準會
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