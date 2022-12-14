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新年與耶誕假期俄烏是否停火？克宮：沒討論

2022/12/14 21:29
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，並未收到烏克蘭方面在即將到來的新年與耶誕假期停止戰鬥的任何提案，而且停火並不在莫斯科的討論項目裡。

法新社報導，記者今天提問俄國是否會為了新年或耶誕節停止戰鬥，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回答：「不會，沒有收到任何人的提案，這類議題都未列入討論。」

根據東正教節慶日曆，俄羅斯在1月7日慶祝耶誕節，而國定假日一般會從元旦放到耶誕節之後。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月對烏克蘭發動理應為閃電攻勢的入侵，基輔政府表示決意戰鬥到收復俄軍控制的土地為止。

在將近10個月的戰鬥中，俄羅斯尚未達成任何對外公開的關鍵目標，包括拿下首都基輔或是烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。莫斯科宣稱對烏克蘭發起的是「特殊軍事行動」。

然而莫斯科當局在烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）扶植的領導人今天呼籲俄國擴大目標，再兼併毗鄰黑海的烏克蘭敖德薩州（Odesa）與北部的切爾尼戈夫州（Chernigiv）。對此培斯科夫稱，這得視當地「居民意願」而定。（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1111214

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