日本青森縣爆禽流感 撲殺137萬隻雞創單次新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本青森縣三澤市一處養雞場被驗出感染疑為高病原性的H5亞型禽流感病毒，已展開場內約137萬隻雞的撲殺作業。日本政府農林水產省表示，這是單次撲殺雞隻數量最多的一次。

日本讀賣新聞報導，在此之前，單次撲殺雞隻數量最多紀錄，是2020年12月在千葉縣一處養雞場所創下的約116萬隻。

由於待撲殺雞隻數量太多，預料整個撲殺作業需耗時約一個月才能完成，青森縣知事三村申吾已向自衛隊提出災害派遣請求。

青森縣政府表示，縣內飼養蛋雞數約650萬隻，今天這處養雞場飼養雞隻數量占全縣約2成。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天說，目前得知青森縣已採取必要防疫措施，及接獲請求的自衛隊也展開因應作為，中央政府會持續跟青森縣方面緊密合作，給予必要協助。

松野說，本季至今總計已發生35例禽流感疫情，整體來說高於2021年及2020年，目前可確認農林水產省已召集對策本部會議採取相應作為，中央政府會在相關部會緊密合作下做好萬全準備。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111215