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美媒：澤倫斯基可望21日赴美國會致詞

2022/12/21 06:48（12/21 07:11 更新）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國新聞網站Axios今天引述多位知情人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基準備21日訪問華府，赴國會兩院聯席會議發表演說。這將是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基首次訪美。

Axios引述多位擔任美國國會資深領袖的知情人士表示，國會山莊準備21日晚間接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他將出席兩院聯席會議發表演說。

報導指出，澤倫斯基訪問行程細節尚未底定，仍須待安全評估，但國會山莊警察已加緊加強安全防護，為澤倫斯基可能訪問做準備；澤倫斯基預期將在演說中感謝美國對烏克蘭提供的援助，並傳達烏國需要更多資金的訊息。

根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國已提供烏國近500億美元援助，其中包括人道、資金與軍事支援。

Axios表示，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天致函給國會同仁，希望「全體議員都能親自出席週三晚間會議」，指當晚將是「聚焦民主的重要夜晚」。

澤倫斯基曾於3月透過視訊方式，向美國國會兩院致詞，呼籲國際給予烏克蘭支持。若順利成行，這將是他自俄烏戰爭爆發以來首次訪美。（編輯：徐睿承）1111221

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