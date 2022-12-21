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世衛：1/4烏克蘭人恐因戰爭罹患精神疾病

2022/12/21 13:24
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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）官員今天表示，有1000萬名烏克蘭人可能因為俄烏戰爭而罹患精神疾病，人數約占烏國總人口1/4。

路透社報導，世衛駐烏克蘭代表哈比希（Jarno Habicht）透過視訊在日內瓦進行的記者會上說：「世衛估計，有多達1000萬名烏克蘭人面臨罹患某種形式精神疾病的風險，可能從輕微的焦慮、壓力，到更嚴重的情況。」

所謂更嚴重的情況，包括由令人痛苦的事件引發的創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder, PTSD）等。歷經10個月的俄烏衝突後，烏國精神疾病病例數不斷攀升，促使另一個聯合國機構開始提供網路支持的服務。

自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭的醫療保健系統就一直備受壓力。世衛數據顯示，烏國的醫療保健系統迄今至少遭受700次攻擊。俄羅斯10月以來對烏克蘭關鍵基礎設施的攻擊增加，讓停電問題帶來的挑戰加劇。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111221

#WHO
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#哈比希
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