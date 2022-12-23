日本政府：1名日本公民在中國染疫死亡

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（中央社記者邱國強北京23日電）共同社報導，日本官房長官松野博一今天在記者會上表示，1名感染COVID-19的日本公民在中國死亡。但他並沒有說明諸如死亡時間及年齡等更多細節。

對照中國國家衛健委每日通報的疫情數據，中國全境自7日頒布優化防疫新10條措施至今，除18、19日各通報2例及5例死亡病例外，其他日期都掛零。但北京、瀋陽等多地殯儀館及醫院太平間屍滿為患的現狀，官方數據明顯偏離實際。

根據報導，松野博一表示，日本政府正努力蒐集中國疫情相關訊息，密切關注日本公民在中國的生活、日本企業在中國的活動，以及疫情對中國經濟的影響。

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他強調，日本政府將採取包括「與中方溝通」在內等一切可能措施，為中國的日本公民提供支持。鑑於保護日本僑民，日方正展開儘可能的支援，例如與這名死者的家人聯絡等。

北京大學第一醫院感染科主任王貴強日前在中國國務院聯防聯控機制記者會上表示，由COVID-19病毒造成肺炎、呼吸衰竭導致的死亡，才歸類為因疫死亡。其他慢性導致的死亡，就不歸類為因疫死亡。（編輯：楊昇儒）1111223