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共軍遼寧艦起降艦載機約180次 日本輕航艦監視

2022/12/24 11:56（12/24 12:44 更新）
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中國海軍航艦遼寧艦（圖）近日在沖繩東方太平洋上，演練約180次艦載機起降訓練。（中央社檔案照片）
中國海軍航艦遼寧艦（圖）近日在沖繩東方太平洋上，演練約180次艦載機起降訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社東京24日綜合外電報導）中國海軍航艦遼寧艦近日在沖繩東方太平洋上，演練約180次艦載機起降訓練，日方研判共軍企圖提升遠海海空作戰能力，派出相當於輕航艦的護衛艦出雲號監視。

日本產經新聞報導，日本防衛省12月23日指出，遼寧艦12月21日到22日間，不斷在日本沖繩東方太平洋上實施艦載機起降訓練，總計包括艦載戰機及直升機演練起降次數多達約180次。

日方派出海上自衛隊護衛艦霧雨號及相當於輕航艦的直升機護衛艦出雲號負責情報蒐集與警戒監視；航空自衛隊戰機也緊急升空因應共軍戰機。

防衛省表示，遼寧艦12月16日通過沖繩本島與宮古島間的宮古海峽進入太平洋，12月17日到20日間經北大東島東方海域北上後再度南下。

遼寧艦12月22日晚間8時位於日本沖之鳥島東方約120公里海域，海上自衛隊確認遼寧艦和舷號542的054A型飛彈巡防艦棗莊艦、舷號104的055型飛彈驅逐艦無錫艦編隊航行。

遼寧艦今年5月時也被海上自衛隊確認航行通過沖繩本島南方海域，共艦這次編隊航行有可能是針對日本政府通過宣示徹底強化防衛能力的「安保3文件」而來。

日本防衛大臣濱田靖一12月23日在記者會表示，共軍此次可能企圖提升部隊與航艦共同運用能力，及在遠方海空域作戰執行能力。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111224

#遼寧艦
#日本
#防衛省
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