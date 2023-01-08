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國家醫療陷危機 英相蘇納克支持採取大膽激進行動

2023/1/8 09:31
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天與醫界領袖召開緊急會議期間，呼籲採取「大膽且激進的行動」來改革遭危機衝擊的國家健保系統。

法新社報導，國家資助的健保服務國民保健署（NHS）多年來資金短缺，在格外艱困的冬季及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感感染率居高不下期間，苦於滿足緊急醫療照護需求。

醫院和救護人員罕見展開罷工行動，這更是護理師百年來首度參與罷工，許多公眾人物也同情他們的處境。

護理人員呼籲提高薪資，以反映飆升10%以上的通貨膨脹問題。

在遭到外界抨擊無所作為後，蘇納克今天在唐寧街首相辦公室接待英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）和NHS英格蘭首席執行官普瑞查德（Amanda Pritchard）。

政府官員和工會領袖預定9日召開旨在終結罷工的會談。

唐寧街引述蘇納克說法表示：「在疫情期間，我們在行事方面不得不大膽激進，才能度過難關。我認為我們現在需要同樣大膽且激進的方法。」

他還說：「今天，我們也能一同想方設法，在短期和中期對這個國家還有各位的家庭做出最大改變。」

蘇納克本週在一場演說中訂立2023年5大優先要務，包括縮短NHS的等候名單。

皇家護理學院（Royal College of Nursing）秘書長柯藍（Pat Cullen）告訴英國廣播公司（BBC），她將與衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）一同參加9日舉行的會議。

她同時表示，蘇納克應該直接與護理師協調，以阻止計劃於1月18、19日舉行的進一步罷工行動。

她告訴BBC：「他必須和我坐上談判桌，也需要把錢拿上談判桌，而且必須是現在這一年的錢。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120108

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