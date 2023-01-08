日美擬發表聯合文件 強調台海和平穩定重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日媒報導，日本與美國政府正在協調，預計在13日舉行的日美領袖會談後，將發表以安全保障領域為主的聯合文件。已知內容將包括強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性等。

日本讀賣新聞報導，不只一位日本政府相關人士透露，預料日美將基於日本政府日前修訂有關國家安全保障戰略等3份文件，在聯合文件寫入進一步深化日美同盟，及在推動「自由且開放的印度太平洋」強化合作等。

日本首相岸田文雄與美國總統拜登預計將於13日在美國華府舉行會談。岸田去年5月在日本東京舉行的日美領袖會談上，曾向拜登說明日本政府徹底強化防衛能力及大幅增加防衛經費的決心。

在這次即將舉行的領袖會談上，岸田將說明日本政府在過去這段期間的作為。

有關聯合文件，目前方向是基於日本政府在相關文件載明擁有「反擊能力」等，提出深化日美安全保障合作，展現堅強的日美同盟。

聯合文件將再度確認釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）屬日美安保條約第5條適用對象，也強調「台灣海峽和平與穩定」的重要性。

日美安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。

岸田此行訪美前，將從9日起先赴法國、義大利、英國及加拿大與各國領袖會談，並呼籲各國今年5月在日本廣島市舉辦的七大工業國集團（G7）峰會上合作。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120108