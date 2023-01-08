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塞內加爾2輛巴士相撞 至少38死

2023/1/8 20:54
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（中央社塞內加爾達卡8日綜合外電報導）根據西非國家塞內加爾總統和消防部門的說法，該國中部卡夫林鎮附近發生2輛巴士相撞事故，至少有38人死亡，數十人受傷。總統推文表示，有40人罹難，許多人受重傷。

為因應這起「嚴重」事故，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）宣布從9日起舉行3天的全國哀悼。

薩爾推文表示：「我對這起悲慘的交通事故深感悲痛。」

塞內加爾消防隊官員告訴法新社，2輛巴士今天在該國中部的卡夫林鎮（Kaffrine）附近相撞，導致38人死亡、87人受傷。

負責塞內加爾國家消防隊行動的佛爾（Cheikh Fall）說：「這是一場嚴重的事故。」

「共有125名受害者，其中38人死亡。」

他說，事故發生在當地時間今天淩晨3時15分的1號國道上，後來所有受害者都被送到卡夫林鎮的醫院和醫療中心。

專家說，道路事故在塞內加爾很常見，主要原因是司機不守紀律、路況不佳和車輛老舊。

然而，這是近年來單一事件中死亡人數最多的一次。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120108

#塞內加爾
#薩爾
#卡夫林鎮
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