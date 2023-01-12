BBC：馬斯克財富大量蒸發 打破世界紀錄

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BBC報導，曾榮登全球億萬富豪榜首的馬斯克近期資產大量縮水，他的財產蒸發了大約1650億美元，打破個人財產損失世界紀錄。（路透社）

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，曾榮登全球億萬富豪榜首的馬斯克（Elon Musk）近期資產大量縮水，如今他的損失已超越日本企業家孫正義，打破個人財產損失世界紀錄。

BBC報導，根據「金氏世界紀錄」（Guinness World Records）官網上的一篇文章，從2021年11月到2022年12月，馬斯克的財產蒸發了大約1650億美元（約新台幣5兆元）。這個數據源自「富比世」（Forbes）的估計，但「金氏世界紀錄」表示，其他消息來源顯示，馬斯克的實際損失金額可能更高。

馬斯克去年收購推特（Twitter）後，他旗下的電動車公司特斯拉（Tesla）股價隨即應聲下跌。

耗資440億美元的推特收購案引發投資人擔憂，馬斯克可能不會再給予特斯拉足夠的關注。

特斯拉的股價在2022年下跌約65%，部分原因也在於其業績表現不佳。特斯拉2022年僅交付130萬輛車，低於華爾街的預期。

自2021年11月以來，馬斯克的財損已超過日本軟銀創辦人孫正義在2000年創下的586億美元（約新台幣1兆8000億元）個人財產損失世界紀錄。

由於財損是根據股票市值來計算，只要股票再度漲價，馬斯克的財富也將重新增加。

去年12月，馬斯克將世界首富的寶座讓給法國精品集團酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）大股東暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

據「富比世」估計，馬斯克現在的身價仍高達1780億美元（約新台幣5兆4200億元），而阿爾諾的身價估計有1880億美元（約新台幣5兆7200億元）。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120112