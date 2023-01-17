俄軍彈襲烏克蘭公寓44死 搜救工作結束

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（中央社基輔/紐約聯合國總部17日綜合外電報導）烏克蘭東南部第聶伯羅巿一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈襲擊，造成至少44人罹難，在瓦礫堆中持續進行的搜救工作今天宣告結束。

這是俄烏戰爭開打近11個月以來，俄方鎖定平民目標的最新一起攻擊，也是死傷最慘重的攻擊之一。

路透社報導，烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，有20人依舊未被尋獲，而44名死者中有5人是孩童。39人被從瓦礫堆中救出，總計有79人受傷。

當局在社群平台Telegram發布現場照片表示，「1月17日下午1時，第聶伯羅巿飛彈襲擊現場的搜救工作宣告結束」。

美聯社報導，根據第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko），這起事造成79人受傷，其中28人必須住院治療，10人情況危急。

烏克蘭軍方指出，擊中公寓的是一枚X-22俄國飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言讓應當承擔責任的人繩之以法，強調這是烏克蘭和西方盟友「一項基本任務」。

他說：「我們會把握所有可能的機會，不論是在國內和國際，來確保所有俄羅斯殺人犯、下令展開飛彈恐怖攻擊和執行命令的每一個人，都難逃法律判決，並且確保他們受到懲罰。」

英國國防部今天表示，俄方週末的攻擊是兩週以來首度使用長程飛彈，目標是烏克蘭電網。英方並辨認出攻擊第聶伯羅巿公寓建築的是一枚「打擊地面目標時，出了名不準確的」反艦飛彈，因為「其雷達導引系統在城巿地區辨識目標的能力很糟糕」。

俄方造成眾多平民死傷的攻擊事件常使用類似飛彈，像是去年6月遭飛彈擊中的烏克蘭中部克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心。

這類事件助長國際社會堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。戰事因時序入冬而走緩，但軍事分析家認為，一旦天氣情況改善，雙方很可能展開新一波攻勢。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責俄羅斯發射飛彈攻擊第聶伯羅巿公寓建築，稱可能構成戰爭罪。

古特瑞斯的發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）告訴記者：「第聶伯羅巿住宅建築14日晚間遇襲，為去年2月俄羅斯展開侵略以來的最致命攻擊之一。秘書長譴責這場攻擊，強調這是疑似違反戰爭法的又一案例。」

聯合國烏克蘭駐地協調員兼人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）呼籲「針對疑似觸犯戰爭罪展開有效調查，並對嫌疑人適當起訴」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120117