抗議年金改革計畫大罷工 法國交通料將嚴重癱瘓

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）法國交通營運單位警告，全國各地19日將面臨大眾運輸嚴重中斷的情況，因為許多人員屆時將參加一場全國性罷工，以抗議一項極不受歡迎的年金改革計畫。

法新社報導，相關計畫提議將法定退休年齡從62歲延後至64歲，從2027年開始，領取全額養老金需要工作43年，而非目前的42年，但這些仍有待國會商議。

法國過去將退休年齡從60歲提高到62歲時，也曾引發大罷工，當時所有工會團結一致；而19日這場全國性罷工將由不同單位串聯起來，是12年來首次出現這般規模的罷工行動。

法國交通部長波恩（Clement Beaune）今天告訴法國第2電視台（France 2），「那會是個宛如地獄般的週四」，他敦促所有人盡可能在家工作。

巴黎大眾運輸公司（RATP）警告，運量將減少，有3條地鐵線會停駛，另有10條路線屆時只會提供有限服務。

該公司表示，只有兩條全自動運行的路線能正常運作，但恐將有過度擁擠的風險。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，在法國其他地方，許多高速鐵路將暫停服務，只有1/5列車在部分地區維持運行，往返各城市的慢車屆時多將停駛。

路透社提到，與此同時，在巴黎歐利機場（Orly airport）起降的航班料將會有1/5被迫取消。

法國民航局（DGAC）發言人說，歐利機場目前是唯一可能因罷工而關閉的機場。位於巴黎南方的歐利機場是巴黎第2繁忙的機場。

法國教育部表示，預料會有高達7成的幼兒園和小學教師也將加入罷工行列。

法國通膨飆升，且正處於從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦階段，45歲的中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。民調顯示，約2/3法國民眾反對提高退休年齡。

馬克宏上一次嘗試提出年金改革是在2019年，當時導致了巴黎30年來最長時間的大眾運輸停擺。

馬克宏去年成功連任，他在競選期間將此作為主要政見，並指出這項退休制度料將在這個10年結束時出現嚴重赤字。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120118