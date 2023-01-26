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美中晶片戰如火如荼 艾司摩爾籲各國政府謹慎以待

2023/1/26 03:37
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（中央社海牙25日綜合外電報導）荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今天公布財報顯示去年淨利減少，並且呼籲各國政府在美中爆發晶片戰之際「謹慎以待」。

法新社報導，ASML是歐洲最大半導體生產設備製造商，處於美中晶片戰中心，美國去年對中國祭出半導體科技出口限制，希望荷蘭及日本跟進，理由是擔心中國將此科技作為軍用。

根據ASML今天公布的財報，該公司2022年淨利為56億歐元，較前一年減少4.4%，但ASML也預期2023年將會出現強勁增長。

ASML執行長韋尼克（Peter Wennink）發表聲明指出：「我們持續看到市場的不確定性，是由通膨、升息、衰退風險及與（半導體）出口管制有關的地緣政治發展所導致。」

此外，韋尼克也警告，美國領導的對中國半導體出口管制，可能最終促使中國成功開發自己的先進半導體機器製造技術。

韋尼克接受彭博（Bloomberg）訪問時表示，中國半導體公司必須與全球對手競爭，因為它們想要購買非中國製機器。

他提及：「如果他們無法獲得這些機器，他們將自行研發。這將需要時間，但他們最終將會到達那裡。」（譯者：陳正健）1120126

#ASML
#韋尼克
#中國
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