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德美軍援戰車 澤倫斯基還要長程飛彈與戰機

2023/1/26 10:30
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（中央社基輔25日綜合外電報導）繼德國宣布提供德製豹2（Leopard 2）戰車後，美國總統拜登也決定提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭戰車。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他們還需要長程飛彈與戰機。

法新社報導，無視莫斯科當局嚴厲警告，美國呼應德國放行軍援豹2戰車，今天稍早也宣布提供31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車幫助烏克蘭抗俄。

今天過45歲生日的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特（Twitter）上感謝拜登此一「有力」決策，稱「這是邁向勝利之路上重要一步」。

美國和德國宣布提供戰車給烏克蘭，讓基輔當局終於鬆一口氣；烏克蘭好幾個月來都在請求西方國家提供重型戰車協助作戰。

但澤倫斯基今天也表示，希望西方國家能援助長程飛彈和噴射戰機給烏克蘭。

澤倫斯基今天感謝德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和拜登提供重型戰車給烏克蘭的決定，但他表示，烏克蘭需要更多武器，包括長程飛彈和戰機。

影片談話中看似疲憊卻語氣堅定的澤倫斯基說：「我今天和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）談過，還必須放行長程飛彈到烏克蘭，這相當重要，我們必須擴大在砲兵方面的合作。」

他說烏克蘭也需要噴射機，「這是一個夢想，也是一項任務」。

此外，澤倫斯基敦促西方國家迅速把戰車送來，且數量要充足，「速度和規模現在是關鍵」。

澤倫斯基還說俄羅斯必敗，「我們在前線的英雄收到來自世界的防禦支援愈多，俄羅斯的侵略就會愈快終結。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120126

#澤倫斯基
#烏克蘭
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